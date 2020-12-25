Зеленський повернув у владу поплічників Януковича – Порошенко

П’ятий президент нагадав про жорстоке побиття Тетяни Чорновол на Майдані

У ніч з 24 на 25 грудня 2013 року була жорсткого побита журналістка, активістка Євромайдану Тетяна Чорновол, проти якої сьогодні фабрикують кримінальну справу. Про це пише у Facebook п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Він наголошує, що поплічники Януковича повертаються у владу і чинять розправу над учасниками Революції гідності.



«Cім років тому у ніч з 24 на 25 грудня посіпаки Януковича звіряче побили Тетяну Чорновол. Вона дивом залишилася живою. Вбивали її, а не вона, як це зараз намагається видати «Феміда» 95-го кварталу», – пише Порошенко.

«Пам’ятаєте огидний і нелюдський жарт, чи можна видобувати електрику, якщо протестувальників у вовняному одязі бити ебонітовими паличками. Зеленський і досі не знайшов у собі мужності вибачитися за цю мерзоту перед учасниками Революції гідності. Це він повернув на владні посади одіозних людей Януковича, які зараз мстяться і чинять розправу над героями Майдану. Це він на вимогу Путіна зняв з лави підсудних беркутів, які розстрілювали героїв», – нагадав п’ятий президент.

«Я захоплююся силою духу Тетяни — вона завжди була і нині є людиною мужньою і незламною. У ту жахливу ніч вона вижила, вистояла і, всупереч планам злочинців, продовжила боротьбу за правду. А правда обов’язково переможе!», – наголошує Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко вже заявляв, що президент Зеленський віддав правоохоронні й судові органи під контроль поплічникам Віктора Януковича.

Як відомо, на початку грудня 2020 року ДБР офіційно звинуватило Чорноволв умисному вбивстві під час Майдану. Наразі розслідування закінчилося, справа пішла до суду. Чорновол отримала обвинувачення у Державному бюро розслідувань.

Слідство вважає, що у лютому 2014 року Чорновол керувала групою людей та безпосередньо брала участь в підпалі будівлі на вулиці Липській, де був розташований штаб Партії регіонів. Внаслідок пожежі загинув один із працівників штабу Володимир Захаров. Він отруївся чадним газом. У квітні Чорновол повідомили про підозру «в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині» і відправили на домашній арешт. У вересні запобіжний захід пом'якшили, замінивши попередній на особисте зобов'язання.

Восени 2020 року ДБР викликало на допити лідерів Революції гідності – зокрема йдеться Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Віталія Кличка, Сергія Пашинського, Арсенія Яценюка тощо.







