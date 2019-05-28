«Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову



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У Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах

Користувачі мережі іронічно відреагували на першу робочу поїздку Володимира Зеленського на Луганщину, де він оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

Зокрема, особливу увагу дотепників з соціальних мереж привернув блакитний колір сорочки, в яку був одягнений глава держави.

Нагадаємо, у Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах.

«Найближча позиція супротивника - за 400 метрів», - йдеться у повідомленні прес-служби Адміністрації президента.

Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення побутових умов військових.

«Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними», - сказав глава держави.