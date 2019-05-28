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    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову

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    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову

    У Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах

    Користувачі мережі іронічно відреагували на першу робочу поїздку Володимира Зеленського на Луганщину, де він оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

    Зокрема, особливу увагу дотепників з соціальних мереж привернув блакитний колір сорочки, в яку був одягнений глава держави.

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    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову
    «Швидше б вже на «Ліху сміху». Як в мережі жартують з поїздки Зеленського на передову

    Нагадаємо, у Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах.

    «Найближча позиція супротивника - за 400 метрів», - йдеться у повідомленні прес-служби Адміністрації президента.

    Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення побутових умов військових.

    «Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними», - сказав глава держави.

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