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    Політика

    Кравчук відреагував на слова Путіна щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

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    Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук&nbsp; - Кравчук відреагував на слова Путіна щодо врегулювання конфлікту на Донбасі
    Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук 
    Фото: Главком

    Очільник країни-окупанти стверджує, що врегулювання конфлікту на Донбасі залежить від України

    Глава української делегації у Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук прокоментував слова президента Росії Володимира Путіна, який сказав, що врегулювання конфлікту на Донбасі залежить від України.

    «Я приведу один приклад. Є чотири підгрупи в самому мінському процесі, у нас є соціально-економічна група. На засіданні підгрупи жодного разу не було якихось гострих суперечок, усі питання ставила Україна і пропонувала конкретні дії – на транспорті, у цілому в усіх соціальних питаннях. Ми виходили на загальну дискусію», – сказав Кравчук в ефірі каналу «Україна 24».

    Він підкреслив, що Росія та ОРДЛО знаходили причини для того, щоб не виконувати домовленості. За його словами, вони пов'язували це з вирішенням політичних питань, зокрема обіцяли розгляд після скасування закону про місцеві вибори.

    «Україна давала пропозиції, як і коли це можна зробити, але повторю: саме Росія пов'язувала будь-які питання – обміну утримуваними особами, економічні питання, гуманітарні – з політичними питаннями, які ніякої прив'язки там зовсім не мають», – додав він.

    Як відомо, 17 грудня на щорічній пресконференції Путін заявив, що Росія нарощуватиме підтримку тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    Теги: Росія Донбас Путін ОРДЛО Леонід Кравчук Україна президент
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