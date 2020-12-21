Кравчук відреагував на слова Путіна щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

Очільник країни-окупанти стверджує, що врегулювання конфлікту на Донбасі залежить від України

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук прокоментував слова президента Росії Володимира Путіна, який сказав, що врегулювання конфлікту на Донбасі залежить від України.

«Я приведу один приклад. Є чотири підгрупи в самому мінському процесі, у нас є соціально-економічна група. На засіданні підгрупи жодного разу не було якихось гострих суперечок, усі питання ставила Україна і пропонувала конкретні дії – на транспорті, у цілому в усіх соціальних питаннях. Ми виходили на загальну дискусію», – сказав Кравчук в ефірі каналу «Україна 24».

Він підкреслив, що Росія та ОРДЛО знаходили причини для того, щоб не виконувати домовленості. За його словами, вони пов'язували це з вирішенням політичних питань, зокрема обіцяли розгляд після скасування закону про місцеві вибори.

«Україна давала пропозиції, як і коли це можна зробити, але повторю: саме Росія пов'язувала будь-які питання – обміну утримуваними особами, економічні питання, гуманітарні – з політичними питаннями, які ніякої прив'язки там зовсім не мають», – додав він.

Як відомо, 17 грудня на щорічній пресконференції Путін заявив, що Росія нарощуватиме підтримку тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей.