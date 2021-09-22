Разумков скликає позачергове засідання Ради на 23 вересня: що розглянуть

Верховна Рада проведе позачергове засідання 23 вересня для розгляду низки правок до Податкового кодексу. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Розпорядження № 292 «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання».

У зв’язку з вимогою 165 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання, 23 вересня Верховна рада розгляне наступні законопроєкти:

Раніше повідомлялося, що це засідання проведуть за ініціативи позафракційного народного депутата Олександра Дубінського.

Напередодні голова партії «Слуга народу» прокоментував інформацію про відставку Разумкова. Зазначимо, пізніше Разумков заявив, що «за деякі відставки» в Раді пропонують по 50-100 тисяч.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня партія «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

Напередодні Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджується у Верховній Раді».