Разумков скликає позачергове засідання Ради на 23 вересня: що розглянуть
На позачергове засідання Рада збереться на вимогу 165 народних депутатів
Верховна Рада проведе позачергове засідання 23 вересня для розгляду низки правок до Податкового кодексу. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Розпорядження № 292 «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев’ятого скликання».
У зв’язку з вимогою 165 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання, 23 вересня Верховна рада розгляне наступні законопроєкти:
- проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій (реєстр. № 2644);
- проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій (реєстр. № 2645);
- проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни підходу у визначенні обсягу доходів для застосування спрощеної системи оподаткування (реєстр. № 3853);
- проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців (реєстр. № 3993).
Раніше повідомлялося, що це засідання проведуть за ініціативи позафракційного народного депутата Олександра Дубінського.
Напередодні голова партії «Слуга народу» прокоментував інформацію про відставку Разумкова. Зазначимо, пізніше Разумков заявив, що «за деякі відставки» в Раді пропонують по 50-100 тисяч.
Нагадаємо, у п'ятницю, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня партія «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.
Напередодні Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджується у Верховній Раді».