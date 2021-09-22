  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Закон про олігархів несумісний з демократією, – секретар комітету Ради з нацбезпеки і оборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Проєкт закону про олігархів Верховна Рада планує розглянути 23 вересня - Закон про олігархів несумісний з демократією, – секретар комітету Ради з нацбезпеки і оборони
    Проєкт закону про олігархів Верховна Рада планує розглянути 23 вересня

    «Якщо закон про олігархів буде ухвалений в тій редакції, що пропонується, влада зможе впливати на власників ЗМІ», – Костенко

    Закон про олігархів передбачає в першу чергу обмеження роботи ЗМІ, що не може мати місця в демократичних державах.

    Про це заявив народний депутат, секретар комітету ВР з питань з національної безпеки, оброни і розвідки («Голос») Роман Костенко в ефірі телеканалу «Прямий».

    «Під прикриттям цього популярного гасла – боротьба з деолігархізацією ми бачимо, що влада вона фактично хоче вести безпрецедентні каральні заходи фактично неможливі в жодній цивілізованій демократичній країні. І це, вочевидь, в першу чергу стосується ЗМІ», – заявив нардеп.

    Він наголосив, шо якщо цей законопроект буде ухвалений в тій редакції, що пропонується, влада зможе впливати на власників ЗМІ, лякаючи їх реєстром олігархів.

    «Це те, про що говоримо і зокрема ми говорили в своїй фракції «Голос» – це закон не для боротьби з олігархами. Це закон є для надання більшої повноти і узурпації влади саме Офісу президента», – зазначив Костенко.

    Нагадаємо, проєкт закону про олігархів Верховна рада планує розглянути 23 вересня.

    За словами нардепа Олексія Гончаренка, для голосування закону про олігархів, в раді виникла ситуативна коаліція депутатів групи «За Майбутнє» Ігоря Коломойського і «Слуги Народу».

    Теги: Верховна Рада олігархи За майбутнє деолігархізація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Закон про олігархів несумісний з демократією, – секретар комітету Ради з нацбезпеки і оборони