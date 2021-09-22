Закон про олігархів несумісний з демократією, – секретар комітету Ради з нацбезпеки і оборони

«Якщо закон про олігархів буде ухвалений в тій редакції, що пропонується, влада зможе впливати на власників ЗМІ», – Костенко

Закон про олігархів передбачає в першу чергу обмеження роботи ЗМІ, що не може мати місця в демократичних державах.

Про це заявив народний депутат, секретар комітету ВР з питань з національної безпеки, оброни і розвідки («Голос») Роман Костенко в ефірі телеканалу «Прямий».

«Під прикриттям цього популярного гасла – боротьба з деолігархізацією ми бачимо, що влада вона фактично хоче вести безпрецедентні каральні заходи фактично неможливі в жодній цивілізованій демократичній країні. І це, вочевидь, в першу чергу стосується ЗМІ», – заявив нардеп.

Він наголосив, шо якщо цей законопроект буде ухвалений в тій редакції, що пропонується, влада зможе впливати на власників ЗМІ, лякаючи їх реєстром олігархів.

«Це те, про що говоримо і зокрема ми говорили в своїй фракції «Голос» – це закон не для боротьби з олігархами. Це закон є для надання більшої повноти і узурпації влади саме Офісу президента», – зазначив Костенко.

Нагадаємо, проєкт закону про олігархів Верховна рада планує розглянути 23 вересня.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, для голосування закону про олігархів, в раді виникла ситуативна коаліція депутатів групи «За Майбутнє» Ігоря Коломойського і «Слуги Народу».