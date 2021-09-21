Разумков скликає позачергову Раду

Позачергове засідання парламенту відбудеться за ініціативи Дубінського

Спікер парламенту Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту на 23 вересня. Засідання проведуть за ініціативи позафракційного народного депутата Олександра Дубінського, повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час спілкування з журналістами.

«Пан Разумков сьогодні надіслав мені листа, що в четвер він призначив позачергову сесію. Дубінський три-чотири місяці тому збирав позачергову по ФОПах (підписи для позачергового засідання, – ред.). І назбиралося, і на четвер призначене», – розказав Арахамія.

За словами глави фракції «Слуга народу», законопроєкт стосується відміни РРО для ФОПів.

«Ну ми цього робити не будемо. Я вам це уже можу заявити. Ми його приймали з такими боями, щоб потім відмінити? Я не розумію», – додав Арахамія, відповідаючи на питання журналістів.

Додамо, що 21 вересня Рада почала розглядати Держбюджет–2022.

Напередодні голова партії «Слуга народу» прокоментував інформацію про відставку Разумкова. Зазначимо, сьогодні Разумков заявив, що «за деякі відставки» в Раді пропонують по 50-100 тисяч.

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