На Банковій пояснили Разумкову, чому він принципово не правий

Спікеру нагадали його спроби завадити санкціям проти Медведчука

Радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає запровадження через РНБО санкцій проти старих фінансово-політичних кланів чи не єдиним ефективним шляхом зламати їхній спротив. В інтерв’ю «Главкому» він наголосив, що відмова спікера парламенту Дмитра Разумкова підтримати таку стратегію влади виводить його за межі командного гравця.

«Разумков принципово не правий. Тому що сьогодні жорсткі рішення, в тому числі, через формати РНБО, – це чи не єдиний ефективний шлях зламати спротив старих кланів, запустити дійсно фундаментальні адміністративні реформи та довести необхідність створення інших механізмів комунікації між державою та суспільством», – сказав Подоляк.

Неголосування Разумкова на РНБО за санкції стосовно Медведчука та його медіахолдингу, наголосив Подоляк, суперечить позиції партії, яка й делегувала Разумкова на посаду спікера.

«Щодо Медведчука, то тут, скоріше, треба говорити вже не про санкції, а тільки про конкретні кримінально-процесуальні дії», – додав Подоляк.

Нагадаємо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

Напередодні Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджуються у Верховній Раді».

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що поки серед народних депутатів нема ініціаторів процедури відставки спікера та відповідних підписних листів.

Тим часом доки голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуває на лікарняному у звязку з повторним зараженням коронавірусом, йому надали інших державних охоронців. Він не вважає це тиском, адже охорона йому, як стверджує спікер, взагалі не потрібна.