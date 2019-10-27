Разумков спростував інформацію про розкол у «Слузі народу»



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Разумков надіється, що інформація про нібито підкуп депутатів не підтвердиться

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував інформацію про розкол у фракції «Слуга народу».

Про це він заявив у ефірі телеканалу ICTV.

«Фракція велика, такої фракції ніколи не було в українському парламенті - станом на сьогодні в ній 252 особи. В такій великій фракції завжди будуть дискусії», — зауважив Разумков.

За його словами, одна з таких дискусій — ситуація з проходженням поліграфа. Разумков критично висловився про проходження нардепами поліграфу в прямому ефірі:

«Мені здається, що це трішки занадто публічно відбувається. Це все ж не шоу», — зазначив він.

Разумков надіється, що інформація про нібито підкуп депутатів не підтвердиться.

Якщо ж вона все-таки підтвердиться, то повинно бути покарання.

За його словами, «повинні працювати правоохоронні органи, повинні працювати антикорупційні органи, і якщо буде доведено, і матеріали будуть передані в суд, то суд повинен вирішити — винна людина чи не винна».

Разумков висловив сподівання, що сьогодні нарешті є можливість створити умови, щоб «суд не оглядався на те, від якої політичної сили, від якої фракції, з ким пов’язана та чи інша особа».

Як повідомлялось, САП відкрила справу за фактом можливого хабарництва 11 депутатів Ради від «Слуги народу».

Згодом керівник САП Назар Холодницький заявив, що троє депутатів Верховної Ради від фракції «Слуга народу» готові дати свідчення Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у справі про можливе хабарництво в парламенті.

«За цю добу до мене на прийом записалися кілька людей, які висловили бажання дати пояснення у цій справі. Це нардепи. Троє. Монобільшості. Перша, хто звернулася, - це Ольга Василевська. Я це кажу, тому що вона сама вже про це написала», - сказав він.

Прізвища двох інших Холодницький назвати відмовився, пояснивши, що це таємниця слідства.

Холодницький зазначив, що станом на 24 жовтня у САП ще немає прізвищ осіб, яким можна було б оголосити підозру.