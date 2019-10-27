Разумков не бачить передумов для повернення української делегації в ПАРЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував можливість повернення України до ПАРЄ Фото: Главком

Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить передумов для повернення української делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу ICTV.

«Я не бачу передумов для зміни того рішення, яке було», – сказав він.

У червні Парламентська асамблея Ради Європи змінила процедуру застосування санкцій, і Росія повернулася до повноцінної роботи в ПАРЄ.

У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ залишили зал засідань. Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ.

Російська делегація не брала участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації.