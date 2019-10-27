Суд покарав мешканця Кривого Рогу, який носив футболку з радянським гербом



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Футболка із зображенням радянського герба

Обвинувачений громадянин уклав угоду про визнання винуватості

Дзержинський районний суд Кривого Рогу визнав винним місцевого мешканця Олега А. у порушенні закону, який забороняє використовувати символіку комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України) і призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке замінено на випробувальний термін один рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 11 жовтня.

За матеріалами справи 14 червня приблизно з 11:00 до 17:00 години обвинувачений, перебуваючи у громадському місці біля торгово-розважального центру «Плаза» у Кривому Розі, був одягнений у футболку червоного кольору із зображенням на фронтальній частині державного герба СРСР, який складається з серпа, молота і п`ятикутної зірки. Ці елементи підпадають під заборону українського законодавства, що передбачає позбавлення волі до п’яти років.

Під час підготовчого судового засідання обвинувачений повідомив про укладання угоди про визнання винуватості. У суді він підтвердив, що визнає себе винним у скоєнні цього злочину.

Окремо суд поклав на мешканця Кривого Рогу ряд зобов’язань: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.