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    Суд покарав мешканця Кривого Рогу, який носив футболку з радянським гербом

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    Футболка із зображенням радянського герба - Суд покарав мешканця Кривого Рогу, який носив футболку з радянським гербом
    Футболка із зображенням радянського герба

    Обвинувачений громадянин уклав угоду про визнання винуватості

    Дзержинський районний суд Кривого Рогу визнав винним місцевого мешканця Олега А. у порушенні закону, який забороняє використовувати символіку комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України) і призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке замінено на випробувальний термін один рік.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 11 жовтня.

    За матеріалами справи 14 червня приблизно з 11:00 до 17:00 години обвинувачений, перебуваючи у громадському місці біля торгово-розважального центру «Плаза» у Кривому Розі, був одягнений у футболку червоного кольору із зображенням на фронтальній частині державного герба СРСР, який складається з серпа, молота і п`ятикутної зірки. Ці елементи підпадають під заборону українського законодавства, що передбачає позбавлення волі до п’яти років.

    Під час підготовчого судового засідання обвинувачений повідомив про укладання угоди про визнання винуватості. У суді він підтвердив, що визнає себе винним у скоєнні цього злочину.

    Окремо суд поклав на мешканця Кривого Рогу ряд зобов’язань: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

    суд декомунізація Кривий Ріг СРСР вирок
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