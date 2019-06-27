Разумков вважає, що Україні не варто виходити з ПАРЄ



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Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков Фото: Главком

На думку Разумкова, поверненню Росії в ПАРЄ передувала низка різних дій або бездіяльність

Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков не вважає доцільним вихід України з Парламентської асамблеї Ради Європи через повернення туди російської делегації.

Про це він сказав на Українському радіо.

«Я вважаю, що виходити з ПАРЄ сьогодні не є доцільним. Тому що це позиція, в якій ми можемо і будемо - коли будемо представниками українського парламенту - відстоювати інтереси Української держави і на таких майданчиках. Тому це неконструктивно, неправильно - розвернутися і піти, не дивлячись на те, що, на жаль, сталося», - сказав Разумков.

Він вважає, що поверненню Росії в ПАРЄ передувала низка різних дій або бездіяльність.

«Цим подіям передувала велика низка різних дій, а іноді бездіяльності, які в тому числі, здійснювалися з боку України. Тому сьогодні склалися обставини так, як склалися, але я думаю, що все в цьому світі змінюється, і позиція нового парламенту, представників парламенту в ПАРЄ зможе вплинути на ситуацію в подальшому. Завжди просто розвернутися і піти, а потрібно ... діяти», - зазначив Разумков.

При цьому він додав що позицію президента з цього приводу озвучить сам Зеленський.

Нагадаємо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Україна і делегації шести країн відреагували на повернення РФ до ПАРЄ.

Як відомо, українська делегація у вівторок, 25 червня, в знак протесту проти Росії залишила залу Парламентської асамблеї Ради Європи.

До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.

Джерело: Укрінформ