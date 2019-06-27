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    Разумков вважає, що Україні не варто виходити з ПАРЄ

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    Глава партії &laquo;Слуга народу&raquo; Дмитро Разумков&nbsp; - Разумков вважає, що Україні не варто виходити з ПАРЄ
    Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков 
    Фото: Главком

    На думку Разумкова, поверненню Росії в ПАРЄ передувала низка різних дій або бездіяльність

    Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков не вважає доцільним вихід України з Парламентської асамблеї Ради Європи через повернення туди російської делегації.

    Про це він сказав на Українському радіо.

    «Я вважаю, що виходити з ПАРЄ сьогодні не є доцільним. Тому що це позиція, в якій ми можемо і будемо - коли будемо представниками українського парламенту - відстоювати інтереси Української держави і на таких майданчиках. Тому це неконструктивно, неправильно - розвернутися і піти, не дивлячись на те, що, на жаль, сталося», - сказав Разумков.

    Він вважає, що поверненню Росії в ПАРЄ передувала низка різних дій або бездіяльність.

    «Цим подіям передувала велика низка різних дій, а іноді бездіяльності, які в тому числі, здійснювалися з боку України. Тому сьогодні склалися обставини так, як склалися, але я думаю, що все в цьому світі змінюється, і позиція нового парламенту, представників парламенту в ПАРЄ зможе вплинути на ситуацію в подальшому. Завжди просто розвернутися і піти, а потрібно ... діяти», - зазначив Разумков.

    При цьому він додав що позицію президента з цього приводу озвучить сам Зеленський.

    Нагадаємо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

    Україна і делегації шести країн відреагували на повернення РФ до ПАРЄ.

    Як відомо, українська делегація у вівторок, 25 червня, в знак протесту проти Росії залишила залу Парламентської асамблеї Ради Європи.

    До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.

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      Джерело: Укрінформ

      ПАРЄ політика Володимир Зеленський Україна президент партія Слуга народу Дмитро Разумков
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