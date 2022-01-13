Разумков зробив гучну заяву про смерть батька

Разумков вважає, що смерть батька була зумовлена не лише важкою хворобою, а й певними загадковими обставинами

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми на телеканалі «Україна 24»поділився спогадами про свого батька, відомого політика Олександра Разумкова. На його думку, смерть батька у 1999 році була зумовлена не лише важкою хворобою, а й певними загадковими обставинами, які лишились нез'ясованими.

На запитання ведучого, від чого помер Олександр Разумков, ексспікер відповів, що це було онкозахворювання, але сукупних речей, які були з цим пов'язані, було занадто багато, які не вкладаються в стандартний перебіг подій.

«Я, наприклад, переконаний, що це відбулося не просто так, і не лише завдяки стану здоров'я», – заявив він..

Водночас, Дмитро Разумков не вірить, що хтось відкриє всю правду в цьому питанні.

«Я реаліст, на жаль. Я впевнений, що після стількох років, коли його нема, ми правду не отримаємо, не почуємо, як і по багатьох інших речах, які відбувалися й відбуваються в Україні... Йому було рівно 40 років, коли його не стало. В мене 8 жовтня день народження, його не стало 29 жовтня на День комсомолу. Він багато віддав років комсомолу. Хто як ставиться до цього, але саме так відбулося. Це було напередодні президентських виборів 1999 року», – зазначив політик.

Нардеп також зазначив, що Разумков-старший у 90-х роках відігравав велику роль в українській політиці.

«Я виходжу з того, що я чую від його друзів, від тих, з ким він працював, хто в нього був керівником, як він потрапив до великої політики. Насправді наші шляхи в багатьох аспектах схожі. Він також потрапив до штабу Леоніда Даниловича (Кучми - ред.) в 1994 році, і виборча кампанія підняла багатьох на політичний Олімп. Хтось залишився людиною, хтось зміг протистояти всім тим спокусам, які були і є в українській політиці сьогодні, хтось ні. Тому я думаю, що він прожив, на жаль, дуже короткий, але успішний шлях. Я думаю, що його українській політиці протягом багатьох років не вистачало. Буде не до кінця коректно з мого боку говорити, тому що це мій батько, це близька до мене людина, і ти завжди на близьких дивишся трохи з ідеалістичної точки зору. Але я про це чув від тих, хто займався політикою, хто займається сьогодні політикою. Протягом багатьох років я чув – якщо б був Разумков, було б інакше», –.розповів нардеп.

Також Разумков відповів на питання, чи правда, що його батько свого часу міг зателефонувати в Кремль першим особам.

«Я не був присутній при цих розмовах, але думаю, що так. Тоді була інша Росія, інша політична еліта, інші люди у владних кабінетах як України, так і Росії. Дійсно, це був один з його ключових векторів, на якому він був успішним. Його слову вірили як в Україні, так і поза її межами», – сказав він.

Як відомо, Олександр Разумков помер у 1999 році після важкої хвороби. Він був відомим політиком, працював першим помічником президента України Леоніда Кучми, згодом обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Крім того, Олександр Разумков очолював Український центр економічних і політичних досліджень, який після смерті політика назвали його ім'ям.

Нагадаємо, колишній голова парламенту Дмитро Разумков створив у Верховній Раді міжфракційне депутатське об'єднання «Розумна політика». Також Разумков не раз заявляв, що піде на президентські вибори.