ДБР назвало дату обрання Порошенку запобіжного заходу

ДБР каже, що Петро Порошенко ухилявся від явки до суду та ігнорує процесуальні обов'язки, тому прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу

П’ятий президент України планує повернутися до України 17 січня

Органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій, у тому числі обрання запобіжного заходу, в день повернення до України п’ятого президента Петра Порошенка 17 січня. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«За інформацією ЗМІ, п’ятий президент України планує повернутися до України 17 січня 2022 року. Тому органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій в день його повернення, у тому числі обрання запобіжного заходу», – йдеться у заяві.

Зазначається, що ухилення Порошенком від виконання процесуальних обов’язків підозрюваного та від явки до суду може розцінюватись як один із ризиків, що надасть підстави слідчому судді для постановлення рішення про застосування найбільш суворого запобіжного заходу.

Також ДБР повідомляє, що Порошенко ухилявся від явки до суду та ігнорує процесуальні обов'язки, тому прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу.

Сьогодні адвокати експрезидента Петра Порошенка вимагали від правоохоронної системи повернутися у правове русло і призначити судове засідання на 17 січня, коли лідер «Європейської солідарності» повернеться в Україну. Юристи наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає.

До слова, суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець».

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва вирішив накласти арешт на майно Петра Порошенка. Окрім майна політика, заарештували активи «Прямого» та «5 каналу».

Також лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

Колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

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