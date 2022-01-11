«Раптово помер». Спікер Стефанчук відповів телеканалу «Рада»

Стефанчук відповів телеканалу піснею російського рок-гурту

Спікер парламенту Руслан Стефанчук відповів піснею телеканалу «Рада», який випадково його «поховав». Відео-відповідь Стефанчук опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, согодні телеканал «Рада» під фото спікера парламенту Руслана Стефанчука написав слова «раптово помер».

«Рада» у новинній стрічці повідомляла про смерть голови Європарламенту Давіда Сассолі, проте фото Руслана Стефанчука, який коментував смерть європейського політика, було розміщене на екрані таким чином, що знизу був напис «раптово помер».

Через декілька годин Стефанчук вирішив відповісти телеканалу піснею російського рок-гурту «Чайф» «Не спіши», яка також відома як «Помирати нам рано».

До слова, у грудні Порошенко зірвав прямий етер каналу «Рада».

Як раніше повідомлялося, колишні ведучі каналів «112 Україна» та ZIK перейшли працювати на оновлений канал «Рада», до них приєднаються політтехнолог Володимир Петров та ведучий Сергій Іванов.