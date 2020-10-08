Батька могли вбити? Спікер Разумков зробив гучну заяву у свій день народження



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Дмитро Разумков у свій день народження розповів, як він пережив втрату батька Фото: Главком

Разумков втратив батька у 16 років. Тепер він не виключає, що до цієї смерті хтось міг докласти руку

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у свій день народження, 8 жовтня, прокоментував події, які відбувались в його родині понад 20 років тому. Політик в програмі ЖЗЛ на 1+1 розповів про свою родину і про своїх батьків. Нагадаємо, Дмитро Разумков є сином Олександра Разумкова, який був заступником секретаря РНБО та помічником президента Леоніда Кучми, та Народної артистки України, прими Театру Російської драми ім. Лесі Українки Наталі Кудрі.

Олександр Разумков помер у віці 40 років. Спікер визнав, що переніс ту втрату дуже важко. «У мене рано не стало батька. Якщо чесно, я був впевнений, що у політику не піду, от на 99%», – ділиться спогадами Разумков. При цьому він пригадав деталі тих трагічних подій у своєму житті. Голова Верховної Ради визнає, що через 20 років не знає справжніх причин ранньої смерті тата.

«Офіційний діагноз – хвороба, онкозахворюваня. Це офіційна версія, але є й неофіційна. Багато аспектів були пов’язані зі специфічними подіями, які відбувались навколо нашої родини, мого батька. Як це швидко сталось, чи само це сталось, чи хтось до цього доклав руку», – зазначив голова Верховної Ради.

Нагадаємо, Дмитро Разумков до 14 років зростав з бабусею і дідусем у Бердичеві. Його батьки розлучилися у другій половині 90-х. Другою дружиною Олександра Разумкова стала журналістка Юлія Мостова. Разумков-старший помер 29 жовтня 1999 року у Києві. Причиною смерті була названа важка невиліковна хвороба.

8 жовтня голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відзначає 38-річчя.