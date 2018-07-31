Речниця Лукашенка назвала чутки про його інсульт нісенітницею



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«Президент перебуває абсолютно в робочому режимі», – підкреслила Ейсмонт

Речниця президента Білорусі Наталія Ейсмонт заперечила повідомлення про те, що Олександр Лукашенко госпіталізований з інсультом.

Про хворобу білоруського лідера 30 липня першим повідомив російський анонімний Telegram-канал «Незыгарь», який спеціалізується на політичних «зливах», а потім український сайт Dsnews.ua. У публікації останнього зазначалося, що Лукашенко від 28 липня не з’являвся на публічних заходах. А 26 липня він повинен був приїхати в Гомель, однак візит не відбувся.

Речниця Лукашенка заявила, що ця інформація не відповідає дійсності.

«Це повна нісенітниця. В суботу у Олександра Григоровича була велика зустріч із керівництвом китайської корпорації CITIC Group. Це була публічна зустріч. Одне слово – нісенітниця – і більше нічого коментувати не буду. Олександр Григорович перебуває абсолютно в робочому режимі», – сказала прес-секретар президента Білорусі.

Як відомо, Лукашенко є президентом Білорусі від 1994 року. Правозахисники кажуть, що Лукашенко утримує владу шляхом придушення інакомислення і потенційних опонентів.

Джерело: Радіо Свобода