Росія і Білорусь домовилися про ціну на газ

Газпром і Білорусь підписали протокол про порядок формування цін в новому році

Ціна за газ не розголошується

Керівник російського монополіста «Газпром» Олексій Міллер і міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевич у четвер у Санкт-Петербурзі підписали протокол між «Газпромом» й урядом країни, відповідно до якого визначено порядок формування цін під час постачання природного газу до Білорусі в 2021 році. При цьому ціна за газ не розкривається.

Як зазначалося в прес-релізі «Газпрому», у зустрічі брав також участь посол Білорусі в РФ Володимир Семашко.

Ціну газу для Білорусі на 2020 рік визначено в $127 за тис. куб. м.

«Погоджений сторонами рівень цін на газ на 2021 рік практично на рівні 2020 року, але значно нижче, ніж передбачено формулою, що визначає ціну на газ для Білорусі, зафіксованою в міжурядовій угоді про порядок формування ціни на газ, підписаній у 2011 році», - йдеться в коментарі Міненерго Білорусі.

У 2019 році Білорусь імпортувала 20,261 млрд куб. м російського газу, за десять місяців 2020 року відбір знизився на 9% - до 14,871 млрд куб. м.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко обурювався, що країні доводиться платити Росії занадто багато за газ. Лукашенко заявляв, що Мінськ платить 127 доларів за тисячу кубометрів, в той час як Польща платить США по 90 доларів. Лукашенко називав таку ціну «спонукою до інтеграції».