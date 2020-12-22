Росія схвалила надання Білорусі $1 млрд кредиту

Президент Росії Володимир Путін у вересні цього року пообіцяв Олександру Лукашенку надати кредит

РФ надасть Білорусі кредит на $1 млрд декількома траншами

Уряд РФ схвалив проєкт угоди про надання Білорусі в 2020-2021 роках кредиту в обсязі $1 млрд.

Про це йдеться в розпорядженні, яке підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Зазначається, що Росія надасть Білорусі кредит на $1 млрд декількома траншами.

«Схвалити представлений мінфіном Росії узгоджений з МЗС Росії, мінекономрозвитку Росії і державною корпорацією розвитку «ВЕБ.РФ» і попередньо опрацьований з білоруською стороною проект угоди між урядом Росії та урядом республіки Білорусь про надання уряду республіки Білорусь державного фінансового кредиту... Доручити мінфіну Росії спільно з МЗС Росії і іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади провести переговори з білоруською стороною і після досягнення домовленості підписати від імені уряду Російської Федерації зазначену угоду, дозволивши вносити в доданий проєкт зміни, що не мають принципового характеру», - йдеться в документі, опублікованому на російському порталі нормативних правових актів.

Раніше стало відомо, що Росія змінить Податковий кодекс, щоб надати Білорусі $1,5 млрд кредиту.

Нагадаємо, 14 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.