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    Економіка та фінанси

    Росія схвалила надання Білорусі $1 млрд кредиту

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    <p>Президент Росії Володимир Путін у вересні цього року пообіцяв Олександру Лукашенку надати кредит</p> - Росія схвалила надання Білорусі $1 млрд кредиту

    Президент Росії Володимир Путін у вересні цього року пообіцяв Олександру Лукашенку надати кредит

    РФ надасть Білорусі кредит на $1 млрд декількома траншами

    Уряд РФ схвалив проєкт угоди про надання Білорусі в 2020-2021 роках кредиту в обсязі $1 млрд.

    Про це йдеться в розпорядженні, яке підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

    Зазначається, що Росія надасть Білорусі кредит на $1 млрд декількома траншами.

    «Схвалити представлений мінфіном Росії узгоджений з МЗС Росії, мінекономрозвитку Росії і державною корпорацією розвитку «ВЕБ.РФ» і попередньо опрацьований з білоруською стороною проект угоди між урядом Росії та урядом республіки Білорусь про надання уряду республіки Білорусь державного фінансового кредиту... Доручити мінфіну Росії спільно з МЗС Росії і іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади провести переговори з білоруською стороною і після досягнення домовленості підписати від імені уряду Російської Федерації зазначену угоду, дозволивши вносити в доданий проєкт зміни, що не мають принципового характеру», - йдеться в документі, опублікованому на російському порталі нормативних правових актів.

    Раніше стало відомо, що Росія змінить Податковий кодекс, щоб надати Білорусі $1,5 млрд кредиту.

    Нагадаємо, 14 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

    Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.

    Теги: Білорусь Росія кредит гроші фінанси уряд Михайло Мішустін
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