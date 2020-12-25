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    Політика

    Глава МЗС України відреагував на поїздку нардепа Шевченка до Білорусі

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    <p>22 грудня нардеп від &laquo;Слуги народу&raquo; Євген Шевченко вирушив до Мінська</p> - Глава МЗС України відреагував на поїздку нардепа Шевченка до Білорусі

    22 грудня нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко вирушив до Мінська

    Офіційна позиція України є дуже чіткою: «ми були, є і будемо на боці білоруського народу»

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що поїздка народного депутата від «Слуги народу» Євгена Шевченка в Білорусь не зробить негативного впливу на офіційну дипломатію.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Що стосується поїздки депутата – у нас депутати мають право висловлювати свою позицію. Я знайомлюся з результатами візиту пана Шевченка, щоб зрозуміти його зустрічі. Я бачив лише одну зустріч по парламентській лінії – те, що було публічно в новинах», – сказав Кулеба.

    Голова МЗС додав, що подібний візит не має негативного впливу на офіційну дипломатію.

    «Офіційна позиція України є дуже чіткою: ми були, є і будемо на боці білоруського народу», – додав міністр.

    Як відомо, 22 грудня нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко вирушив до Мінська, де, зокрема, зустрівся з головою комісії з міжнародних відносин нацзборів Білорусі Андрієм Савіних.

    Голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія на пресконференції 22 грудня заявив, що Шевченко офіційно перебуває у відпустці.

    Теги: МЗС Білорусь дипломатія міністр політика Україна партія Слуга народу Дмитро Кулеба Євген Шевченко
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