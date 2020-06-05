Реформи скінчилися. Екоінспекція повертається до старих схем, – Фірсов



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Єгор Фірсов переконаний, що йому підшукали заміну в особі керівника, з яким можна домовитись Фото: facebook.com/egor.firsov

Фірсов про звільнення: мабуть, наша принциповість не сподобалася керівництву Кабміну

Державна екологічна інспекція повертається до старих схем роботи. Про це заявив колишній глава Екоінспекції Єгор Фірсов у Facebook.

«На жаль, мої найгірші побоювання підтвердилися. Після мого звільнення з Державної екологічної інспекції, нове керівництво в особі Андрія Мальованого повернулося до старих схем. Якщо пам'ятаєте, в кінці квітня я повідомляв про судно Stavanger, яке в порту «Південний» скинуло в море 8 тонн пальмової олії. Тоді інспекція відразу ж зафіксувала факт забруднення навколишнього середовища. Інформацію про це опублікували всі провідні ЗМІ країни. Збиток екології був оцінений експертизою в 65 млн грн. Судно Stavanger було затримано нами доти, поки його власник (корабель ходить під прапором Тувалу) не компенсує збитки», - розказав експосадовець.

Фірсов пригадав, як через третіх осіб йому одразу ж стали передавати прохання «порєшать» і відпустити корабель. Саме тому він тримав справу Stavanger на особливому контролі. «Позиція інспекції була однозначна - порушник сплачує штраф у повному обсязі. Але, мабуть, наша принциповість не сподобалася керівництву Кабміну», - зазначив він.

Після того, як Фірсова без пояснення причин звільнили, йому одразу ж стало відомо, що за Stavanger «занесли», і його скоро відпустять. Але експосадовець не став говорити про це до офіційного підтвердження, щоб не виглядало так, ніби він від образи поливає брудом невинних людей.

«Тепер же маємо і офіційне підтвердження. Вчора пан Мальований своїм розпорядженням відпустив Stavanger на всі чотири сторони. Ні копійки штрафу в бюджет судно не сплатило. Рішення Мальованого базується на тому, що Stavanger нібито перерахував 26 млн грн на депозитний рахунок господарського суду Одеси. Але, по-перше, ця сума майже утричі менша розміру збитку. А по-друге, це не штраф. Через пару місяців цю історію тихо зіллють, ці гроші повернуть власнику судна, і історія закінчиться нічим», - переконаний Фірсов.

За словами експосадовця, співробітники інспекції, які за час роботи його команди вже відвикли від хамської корупції і відвертого хабарництва, зараз просто в шоці. Адже цей випадок був у всіх ЗМІ, і люди були впевнені, що чиновники не наважаться так явно зливати цю справу на очах у всієї країни. «Багато пишуть мені, запитують, що робити і як реагувати на те, що відбувається? Виходить, що вся наша роботи, всі реформи - були марними? За тиждень все повернулося до старих порядків, як було при Януковичі, Порошенку і тощо. Чого ж тоді варті слова влади про реформи і боротьбу з корупцією?», - пише він.

«Після своєї відставки я думав про те, що може бути дійсно десь не допрацював, і мене замінили з об'єктивних причин. Але тепер я бачу, що єдиною причиною, з якої мене і мою команду прибрали, - було бажання займатися ось таким «рішалово». Ми цьому заважали. Тому нам підшукали заміну в особі керівника, з яким можна домовитись. Сумно», - резюмує Фірсов.

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