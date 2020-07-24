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    Рекетири у Харкові видавали себе за співробітників СБУ

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    Правоохоронці провели у Харкові та Києві п'ять обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників - Рекетири у Харкові видавали себе за співробітників СБУ
    Правоохоронці провели у Харкові та Києві п'ять обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників
    Фото: СБУ

    У Харкові СБУ викрила злочинне угруповання, яке тероризувало приватних підприємців

    Служба безпеки викрила у Харкові організатора та учасників злочинного угруповання, які, погрожуючи фізичною розправою, вимагали гроші з підприємців, зокрема 1,6 мільйона гривень і 40 тисяч євро від представника місцевого бізнесу.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «За попередніми даними слідства, гроші з комерсанта «вибивали» учасники міжрегіональної банди, яку організував мешканець обласного центру. Вказані суми потерпілий мав перевести на банківський рахунок одного з фігурантів. У разі відмови зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. При цьому фігуранти діяли під виглядом нібито співробітників Служби». - йдеться у повідомленні.

    У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели у Харкові та Києві п'ять обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників.

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    Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору і двом учасникам угруповання, які є представниками кримінальних кіл столиці, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Тривають слідчо-оперативні дії. СБУ перевіряє можливу причетність фігурантів до скоєння інших тяжких злочинів.

    Харків банда СБУ гроші
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