СБУ затримала екссиловика, якого бойовики звинуватили у вбивстві Захарченка документ



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Затриманого СБУ Андрія Байдалу взяли під варту

Затримано колишнього співробітника правоохоронних органів Андрія Байдалу

Служба безпеки України затримала колишнього співробітника правоохоронних органів Андрія Байдалу, якого бойовики «ДНР» звинувачували у вбивстві свого ватажка Олександра Захарченка.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит «РБК-Україна».

«Слідчими органів безпеки повідомлено про підозру громадянину (Байдалі, - ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, вчинене групою осіб, - ред.), а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться у відповіді відомства.

СБУ відмовилася повідомити подробиці затримання та обшуків у співробітників розвідки Міноборони, пославшись на заборону розголошувати дані досудового розслідування.

У відповіді на запит СБУ підтвердила, що затриманий - Андрій Байдала. Пізніше в пресцентрі СБУ уточнили, що Байдала був співробітником не СБУ, а «іншого правоохоронного органу».

8 липня ЗМІ повідомили про обшуки у представників Головного управління розвідки Міністерства оборони і затримання колишнього співробітника СБУ.

Зазначимо, що в червні 2019 року російські ЗМІ поширили інформацію про те, що бойовики «ДНР» назвали організаторами вбивства свого ватажка Олександра Захарченка агентів нібито під керівництвом співробітника департаменту контррозвідки СБУ Андрія Байдали.

Як відомо, 31 серпня 2018 року у центрі Донецька в ресторані «Сєпар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.