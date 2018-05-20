Ремонт на Донецькій фільтрувальній станції пройде у присутності місії ОБСЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Донецька фільтрувальна станція

Ситуація з водою в Авдіївці контрольована, гострого дефіциту немає

У неділю на Донецькій фільтрувальній станції проводяться ремонтні роботи, ремонт на хлоропроводі буде проведено за присутності представників місії ОБСЄ та ДСНС.

Про це повідомили у МінТОТ з посиланням на дані КП «Вода Донбасу».

«Проводяться ремонтні роботи на трансформаторах. Після відновлення електропостачання на Донецькій фільтрувальній станції буде проведено ремонт на хлоропроводі, за присутності ОБСЄ та ДСНС», - йдеться у повідомленні.

За даними Авдіївської військово-цивільної адміністрації, ситуація з водою в Авдіївці контрольована, гострого дефіциту немає, жителі міста завчасно запаслися водою.

Нагадаємо, 18 травня разом із наглядачами ОБСЕ ремонтні бригади прибули до Донецької фільтрувальної станції та розпочали відновлювальні роботи.