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    Ремонт на Донецькій фільтрувальній станції пройде у присутності місії ОБСЄ

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    Донецька фільтрувальна станція
    Донецька фільтрувальна станція

    Ситуація з водою в Авдіївці контрольована, гострого дефіциту немає

    У неділю на Донецькій фільтрувальній станції проводяться ремонтні роботи, ремонт на хлоропроводі буде проведено за присутності представників місії ОБСЄ та ДСНС.

    Про це повідомили у МінТОТ з посиланням на дані КП «Вода Донбасу». 

    «Проводяться ремонтні роботи на трансформаторах. Після відновлення електропостачання на Донецькій фільтрувальній станції буде проведено ремонт на хлоропроводі, за присутності ОБСЄ та ДСНС», - йдеться у повідомленні. 

    За даними Авдіївської військово-цивільної адміністрації, ситуація з водою в Авдіївці контрольована, гострого дефіциту немає, жителі міста завчасно запаслися водою.

    Нагадаємо, 18 травня разом із наглядачами ОБСЕ ремонтні бригади прибули до Донецької фільтрувальної станції та розпочали відновлювальні роботи.

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