Республіканці закликали Трампа дати Байдену доступ до звітів розвідки

Трамп стверджує, що у нього украли 2,7 млн голосів

Обраний президент традиційно отримує такі брифінги, щоб дізнатися про загрози, з якими стикаються США, перш ніж вступити на посаду

Американські сенатори, які представляють Республіканську партію, закликали чинного главу Білого дому Дональда Трампа дозволити обраному президенту Джо Байдену брифінги розвідки. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що обраний президент традиційно отримує такі брифінги, щоб дізнатися про загрози, з якими стикаються США, перш ніж вступити на посаду.

Сенатор Джон Корнін назвав це частиною процесу передачі влади.

Інші сенатори-республіканці також заявили, що Байден повинен мати доступ до брифінгам розвідки, зокрема, активний прихильник Трампа Ліндсі Грем, Рон Джонсон, Джеймс Ланкфорд і Чак Грасслі.

У свою чергу головний республіканець в Палаті представників Кевін Маккарті виступив проти цієї ідеї.

«Він зараз не президент. Не знаю, чи стане він президентом 20 січня», – сказав Маккарті.

Як повідомлялося, Рада з виборів у США відповіла на заяву Трампа про «крадіжку» голосів. Вона заявила, що вибори 3 листопада були найбезпечнішими в американській історії.

Напередодні чинний президент США Дональд Трамп стверджував, що комп'ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.

11 листопада чинний президент США Дональд Трамп уперше за останній тиждень з'явився перед телекамерами на церемонії покладання пам'ятного вінка в День ветеранів.

До слова, у штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені на виборах президента США.

Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.