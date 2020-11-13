Трамп заявив, що у нього «вкрали» 2,7 млн голосів

Дональд Трамп стверджує, що комп'ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

Cоцмережа Twitter позначила допис Трампа як такий, що містить інформацію, яка може вводити в оману

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що під час підрахунку результатів виборів у нього «вкрали» майже 3 млн голосів.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Трамп стверджує, що комп'ютерна система Dominion, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

Він запевняє, що у штаті Пенсильванія система віддала демократу Джо Байдену 221 тисячу голосів, які віддали за нього.

Загалом в американських штатах, як написав Трамп, його конкуренту перерахували 435 тисяч голосів, а ще 941 тисячу голосів «видалили».

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

Зазначимо, соцмережа Twitter вже позначила допис президента США як такий, що містить інформацію, яка може вводити в оману.

Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.

Як повідомлялося, 11 листопада чинний президент США Дональд Трамп уперше за останній тиждень з'явився перед телекамерами на церемонії покладання пам'ятного вінка в День ветеранів.

До слова, у штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені на виборах президента США.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Трампа є шанс знову стати президентом, але за однієї умови.

Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.