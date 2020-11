Трамп заявив, що у нього «вкрали» 2,7 млн голосів

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що під час підрахунку результатів виборів у нього «вкрали» майже 3 млн голосів.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Трамп стверджує, що комп'ютерна система Dominion, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

Він запевняє, що у штаті Пенсильванія система віддала демократу Джо Байдену 221 тисячу голосів, які віддали за нього.

Загалом в американських штатах, як написав Трамп, його конкуренту перерахували 435 тисяч голосів, а ще 941 тисячу голосів «видалили».

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN