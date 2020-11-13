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    У світі

    Трамп заявив, що у нього «вкрали» 2,7 млн голосів

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    <p><span>Дональд Трамп стверджує, що комп'ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, &laquo;вкрала&raquo; у нього 2,7 млн голосів виборців.<o:p></o:p></span></p> - Трамп заявив, що у нього «вкрали» 2,7 млн голосів

    Дональд Трамп стверджує, що комп'ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

    Cоцмережа Twitter позначила допис Трампа як такий, що містить інформацію, яка може вводити в оману

    Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що під час підрахунку результатів виборів у нього «вкрали» майже 3 млн голосів.

    Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

    Трамп стверджує, що комп'ютерна система Dominion, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

    Він запевняє, що у штаті Пенсильванія система віддала демократу Джо Байдену 221 тисячу голосів, які віддали за нього.

    Загалом в американських штатах, як написав Трамп, його конкуренту перерахували 435 тисяч голосів, а ще 941 тисячу голосів «видалили».

    Зазначимо, соцмережа Twitter вже позначила допис президента США як такий, що містить інформацію, яка може вводити в оману.

    Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.

    Як повідомлялося, 11 листопада чинний президент США Дональд Трамп уперше за останній тиждень з'явився перед телекамерами на церемонії покладання пам'ятного вінка в День ветеранів.

    До слова, у штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені на виборах президента США.

    Раніше ЗМІ повідомили, що у Трампа є шанс знову стати президентом, але за однієї умови.

    Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

    Теги: США Дональд Трамп політика вибори у США президент
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