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    У світі

    Опитування: майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів

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    Практично всі демократи згодні з тим, що переможцем виборів президента США став Байден - Опитування: майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів
    Практично всі демократи згодні з тим, що переможцем виборів президента США став Байден

    Трампа вважають переможцем лише 3% американців

    Близько 80% громадян США вважають кандидата від демократів Джозефа Байдена переможцем президентських виборів.

    Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на результати соцопитування, проведеного Reuters/Ipsos.

    Загальнонаціональне соціологічне опитування, яке проводилося Reuters/Ipsos з полудня суботи по вівторок, показало, що 79% американців вважають Байдена переможцем президентських перегонів. 13% респондентів вважають, що ім'я переможця поки невідомо, 3% вважають Трампа переможцем, а 5% сказали, що вони не знають відповіді на питання про те, хто ж все-таки переміг на виборах.

    Думки респондентів дещо розділилися в залежності від партійних уподобань: практично всі демократи згодні з тим, що переможцем став Байден, серед республіканців з цим згодні приблизно 60% учасників опитування.

    В опитуванні Reuter /Ipsos, яке проводилося на всій території США, взяли участь 1363 американця. З полудня суботи по вівторок було опитано 469 осіб. Інтервал достовірності опитування становить близько 5 процентних пунктів.

    Зазначимо, рідний штат Байдена першим затвердив результати виборів президента США.

    Нагадаємо, 11 листопада Трамп вперше з'явився на публіці після повідомлень про перемогу Байдена.

    До слова, у штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені на виборах президента США.

    Раніше ЗМІ повідомили, що у Трампа є шанс знову стати президентом, але за однієї умови.

    Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

    Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада. 

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