Опитування: майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів

Практично всі демократи згодні з тим, що переможцем виборів президента США став Байден

Трампа вважають переможцем лише 3% американців

Близько 80% громадян США вважають кандидата від демократів Джозефа Байдена переможцем президентських виборів.

Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на результати соцопитування, проведеного Reuters/Ipsos.

Загальнонаціональне соціологічне опитування, яке проводилося Reuters/Ipsos з полудня суботи по вівторок, показало, що 79% американців вважають Байдена переможцем президентських перегонів. 13% респондентів вважають, що ім'я переможця поки невідомо, 3% вважають Трампа переможцем, а 5% сказали, що вони не знають відповіді на питання про те, хто ж все-таки переміг на виборах.

Думки респондентів дещо розділилися в залежності від партійних уподобань: практично всі демократи згодні з тим, що переможцем став Байден, серед республіканців з цим згодні приблизно 60% учасників опитування.

В опитуванні Reuter /Ipsos, яке проводилося на всій території США, взяли участь 1363 американця. З полудня суботи по вівторок було опитано 469 осіб. Інтервал достовірності опитування становить близько 5 процентних пунктів.

Зазначимо, рідний штат Байдена першим затвердив результати виборів президента США.

Нагадаємо, 11 листопада Трамп вперше з'явився на публіці після повідомлень про перемогу Байдена.

До слова, у штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені на виборах президента США.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Трампа є шанс знову стати президентом, але за однієї умови.

Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.