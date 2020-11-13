Папа Римський благословив Байдена

Між обраним президентом США і понтифіком відбулася телефонна розмова

Папа Римський Франциск привітав з перемогою на президентських виборах США демократа Джо Байдена.

Як пише New York Post, між політиком і понтифіком відбулася телефонна розмова в четвер, 12 листопада.

Зазначається, що у ході розмови Папа також благословив Байдена.

«Обраний президент подякував за благословення і вітання та зазначив свою вдячність Його Святості за його керівництво в просуванні миру, примирення і спільних зв'язків людства в усьому світі», – йдеться в заяві кампанії Байдена.

До слова, адміністрація Трампа розпорядилася затримати всі привітання Байдену від іноземних лідерів.

Як повідомлялося, 11 листопада чинний президент США Дональд Трамп уперше за останній тиждень з'явився перед телекамерами на церемонії покладання пам'ятного вінка в День ветеранів.

До слова, у штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені на виборах президента США.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Трампа є шанс знову стати президентом, але за однієї умови.

Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.