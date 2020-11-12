Трамп вперше з'явився на публіці після повідомлень про перемогу Байдена

Дональд Трамп відвідав церемонію покладання пам'ятного вінка в День ветеранів

Президент не робив жодних заяв і залишив місце церемонії одразу після її завершення

Чинний президент США Дональд Трамп уперше за останній тиждень з'явився перед телекамерами на церемонії покладання пам'ятного вінка в День ветеранів.

Відео заходу за участю президента оприлюднила пресслужба Білого дому.

Трамп разом із віцепрезидентом Майком Пенсом та іншими посадовцями вшанували пам'ять невідомого солдата на Арлінгтонському військовому цвинтарі. Президент не робив жодних заяв і залишив місце церемонії одразу після її завершення.

Востаннє Трамп з'являвся на публіці 5 листопада в пресцентрі Білого дому, коли заявив, що демократи намагаються «вкрасти вибори».

До слова, у штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені на виборах президента США.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Трампа є шанс знову стати президентом, але за однієї умови.

Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.