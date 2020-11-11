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    У світі

    У штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені на виборах президента США

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    Переможець виборів у штатів Джорджія отримає 16 голосів від колегії виборників - У штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені на виборах президента США
    Переможець виборів у штатів Джорджія отримає 16 голосів від колегії виборників

    Перерахунок «допоможе зміцнити довіру»

    У штаті Джорджія вручну проведуть повний перерахунок усіх бюлетенів на виборах президента США, які відбулися 3 листопада.

    Як повідомляє телеканал CNN, про це заявив секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер на прес-конференції в Атланті.

    «З настільки малою різницею, доведеться провести вручну повний перерахунок у кожнмоу окрузі», – сказав він.

    На переконання Раффенспергера, перерахунок «допоможе зміцнити довіру». Він очікує, що перерахунок буде зроблено вчасно для затвердження владою штату результатів.

    Зараз у штаті Джорджія остаточно не визначено переможця перезидентських перегонів, але Джо Байден випереджає Дональда Трампа на понад 14 тис. голосів.

    За останніми підрахунками, у цьому штаті вже оброблено 99% бюлетенів. За Байдена проголосували 2 млн 471 тис. 906 виборців, а за Трампа - 2 млн 457 тис. 794.

    Переможець виборів у штатів Джорджія отримає 16 голосів від колегії виборників.

    Раніше ЗМІ повідомили, що у Трампа є шанс знову стати президентом, але за однієї умови.

    Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

    Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада. 

    США Джозеф Байден Дональд Трамп політика вибори у США
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