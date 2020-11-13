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    У світі

    Рада з виборів у США відповіла на заяву Трампа про «крадіжку» голосів

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    <p>Дональд Трамп заявив, що у нього &laquo;вкрали&raquo; 2,7 мільйона голосів виборців</p> - Рада з виборів у США відповіла на заяву Трампа про «крадіжку» голосів

    Дональд Трамп заявив, що у нього «вкрали» 2,7 мільйона голосів виборців

    Вибори 3 листопада були «найбезпечнішими в американській історії»

    Немає жодних свідчень того, щоб на виборах президента США яка-небудь система видалила або втратила голоси, змінила їх чи сфальсифікувала.

    Про це заявили учасники координаційної урядової ради з інфраструктури виборів, повідомила пресслужба Агентства з кібербезпеки й інфраструктури міністерства внутрішньої безпеки США.

    «Вибори 3 листопада були найбезпечнішими в американській історії. Прямо зараз по всій країні представники влади, які відповідають за вибори, перевіряють знову і знову весь виборчий процес до підбиття підсумків», – зазначено в спільній заяві.

    При цьому члени ради наголосили, що якщо у штатах є невелика різниця в кількості голосів між кандидатами, то бюлетені можуть бути перераховані.

    «Усі штати з подібними результатами мають паперові свідоцтва кожного голосування, що дозволяє за необхідності перерахувати кожен бюлетень», – додали вони і запевнили в безпеці і чесності виборів.

    Напередодні чинний президент США Дональд Трамп стверджує, що комп'ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

    Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.

    Як повідомлялося, 11 листопада чинний президент США Дональд Трамп уперше за останній тиждень з'явився перед телекамерами на церемонії покладання пам'ятного вінка в День ветеранів.

    До слова, у штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені на виборах президента США.

    Раніше ЗМІ повідомили, що у Трампа є шанс знову стати президентом, але за однієї умови.

    Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

    Теги: США вибори Дональд Трамп вибори у США президент
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