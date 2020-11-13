Рада з виборів у США відповіла на заяву Трампа про «крадіжку» голосів

Дональд Трамп заявив, що у нього «вкрали» 2,7 мільйона голосів виборців

Вибори 3 листопада були «найбезпечнішими в американській історії»

Немає жодних свідчень того, щоб на виборах президента США яка-небудь система видалила або втратила голоси, змінила їх чи сфальсифікувала.

Про це заявили учасники координаційної урядової ради з інфраструктури виборів, повідомила пресслужба Агентства з кібербезпеки й інфраструктури міністерства внутрішньої безпеки США.

«Вибори 3 листопада були найбезпечнішими в американській історії. Прямо зараз по всій країні представники влади, які відповідають за вибори, перевіряють знову і знову весь виборчий процес до підбиття підсумків», – зазначено в спільній заяві.

При цьому члени ради наголосили, що якщо у штатах є невелика різниця в кількості голосів між кандидатами, то бюлетені можуть бути перераховані.

«Усі штати з подібними результатами мають паперові свідоцтва кожного голосування, що дозволяє за необхідності перерахувати кожен бюлетень», – додали вони і запевнили в безпеці і чесності виборів.

Напередодні чинний президент США Дональд Трамп стверджує, що комп'ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.

Як повідомлялося, 11 листопада чинний президент США Дональд Трамп уперше за останній тиждень з'явився перед телекамерами на церемонії покладання пам'ятного вінка в День ветеранів.

До слова, у штаті Джорджія вручну перерахують усі бюлетені на виборах президента США.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Трампа є шанс знову стати президентом, але за однієї умови.

Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.