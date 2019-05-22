Гройсман сьогодні подасть в Раду заяву про відставку



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Як і просив Володимир Зеленський, прем’єр подасть заяву

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні подасть заяву про відставку.

«Сьогодні в середу свою заяву я подам до Верховної Ради України», - сказав прем’єр у вступному слові на засіданні уряду.

Гройсман повторив, що в країні макрофінансова стабільність.

При цьому він вказав, що залишається проблема – державний борг, яку прийдеться також вирішувати і наступному Кабінету міністрів.

«Коли президент виступав у парламенті і звернувся до уряду, щоб уряд подав у відставку, напевно, він засвідчив, що він і його команда має свій план на те, щоб у майбутньому реагувати на ті виклики, які нікуди не поділись. Ми маємо серйозний державний борг, який створений не нами, але нам вдалося його знизити з 80% ВВП до 60% ВВП», - застеріг Зеленського глава Кабміну.

Слід вказати, що після відставки прем’єр-міністра у відставку йде і весь уряд. Міністри залишаються у статусі виконуючих обов’язки до призначення наступного складу Кабміну.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку.

За кілька годин до цього Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.