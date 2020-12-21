Навальний опублікував розмову з його ж отруйником (аудіо)

Навальний повідомив, що з Костянтином Кудрявцевим йому вдалося поговорити близько 45 хвилин

Олексій Навальний впевнений, що президент Росії Володимир Путін керував замахом на нього

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що зумів додзвонитися до співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, який причетний до його отруєння Новачком. Запис розмови він опублікував на своєму YouTube-каналі.

За словами Навального, він представився Кудрявцеву помічником секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, завдяки чому зумів домогтися від того важливих свідчень.

Як стверджує Навальний, за допомогою «найпростішої програми, якими користуються телефонні пранкери» він приховав свій номер і замість нього підставив спеціальний номер комутатора, з якого співробітники ФСБ телефонують один одному.

Опозиціонер повідомив, що з Костянтином Кудрявцевим йому вдалося поговорити близько 45 хвилин. Навальний, зокрема, поцікавився у співробітника спецслужби, чому операція з усунення провалилася. Кудрявцев припустив, що причиною стала занадто швидка посадка літака в Омську і оперативні дії бригади швидкої допомоги в аеропорту.

Співробітник ФСБ зізнався, що отруту Навальному наносили на спідню білизну. У розмові Кудрявцев сказав, що саме він відповідав за приховування слідів Новачка. А в цьому ФСБ допомагали співробітники омської транспортної поліції.

Співрозмовник Навального також розповів, як очищав конфіскований одяг політика від слідів отрути. За його словами, особливу увагу при очищенні було приділено швам на внутрішній стороні трусів.

Під час розмови чоловік також назвав прізвище ще одного співробітника ФСБ, який брав участь в операції, – Василя Калашникова.

Нагадаємо, Олексій Навальний впевнений, що президент Росії Володимир Путін керував замахом на нього.

Нагадаємо, Навальному стало погано 20 серпня у літаку, який летів з Томська в Москву. Його спочатку госпіталізували в Омську, а потім перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.

6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навального отруїли різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка, повноважного представника президента в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла та заступника міністра оборони РФ Павла Попова і Олексія Криворучка.Також санкції ввели проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції. ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального.

Згодом опозиціонер заявив, що його можуть знову отруїти після повернення до Росії. Також Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

У березні 2018 року у Великій Британії були отруєні колишній агент КДБ Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Для їх отруєння була використана речовина «Новачок». Лондон звинуватив в отруєнні двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

МВС Великої Британії заявило, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи, «дивитись на шпилі місцевого собору».