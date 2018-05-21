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    Режисера Люка Бессона звинуватили у зґвалтуванні актриси

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    Люк Бессон
    Люк Бессон

    Бессон знає жінку, яка подала скаргу, але «ніколи не поводився із нею у неналежний спосіб», запевняє адвокат

    Паризька поліція розслідує звинувачення у зґвалтуванні, яке висунули проти одного з найвідоміших французьких режисерів Люка Бессона

    Скаргу до поліції Парижа в п'ятницю, 18 травня 2018 року, подала акторка, ім'я якої не називають, повідомляє ВВС.

    «Бессон категорично заперечує ці фантастичні звинувачення», - заявив адвокат режисера Тьєррі Маремберт.

    Він додав, що режисер знає жінку, яка подала скаргу, але «ніколи не поводився із нею у неналежний спосіб».

    Не виключено, що мова йде про інцидент у готелі «Брістоль» в Парижі з 27-річною акторкою, з якою на той момент режисер вже співпрацював два роки.

    За версією французького радіо Europe 1, яке першим повідомило про звинувачення, жінка поскаржилася, що «випила чашку чаю, їй стало зле і вона втратила свідомість», а прийшла до тями під час нападу сексуального характеру.

    Про звинувачення стало відомо в день закриття Каннського кінофестивалю, одним із лейтмотивів якого була боротьба з сексуальними домаганнями.

    Раніше у російському Ростові футбольного тренера затримали за підозрою у зґвалтуванні.

    До слова, зірка UFC розповіла у своїй книзі, як у 14 років стала жертвою групового зґвалтування.

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