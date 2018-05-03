У російському Ростові футбольного тренера затримали за підозрою у зґвалтуванні

Підозрюваний працював в одній зі спортивних шкіл міста

Тренер з футболу однієї зі спортивних шкіл Ростова-на-Дону затриманий в межах кримінальної справи про зґвалтування. Як стверджує 1rnd.ru, злочин стався 30 квітня на вулиці імені Горького. Жертвою зґвалтування стала 28-річна місцева жителька. В управлінні Слідчого комітету Російської Федерації у Ростовській області факт порушення кримінальної



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Підозрюваний працював в одній зі спортивних шкіл міста

Тренер з футболу однієї зі спортивних шкіл Ростова-на-Дону затриманий в межах кримінальної справи про зґвалтування.

Як стверджує 1rnd.ru, злочин стався 30 квітня на вулиці імені Горького.

Жертвою зґвалтування стала 28-річна місцева жителька.

В управлінні Слідчого комітету Російської Федерації у Ростовській області факт порушення кримінальної справи за статтями КК РФ 131 «Зґвалтування» і 132 «Насильницькі дії сексуального характеру» підтвердили.

Але там вирішили не конкретизувати особистість фігуранта.

Як розповіла офіційний представник донського слідства Галина Гагалаєва, підозрюваний у злочині був затриманий у той же день. Затримували чоловіка співробітники поліції.

Наразі він знаходиться під вартою за рішенням суду.

Нагадаємо, зірка UFC розповіла у своїй книзі, як у 14 років стала жертвою групового зґвалтування.

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