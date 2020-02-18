РФ досі не погодилась на робочу групу з питання передачі Україні кордону – Пристайко



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За словами Вадима Пристайка, на наступній зустрічі Нормандської четвірки обговорять широке коло питань

Українська сторона пропонувала Росії створити робочу групу до саміту в квітні

Представники РФ не створили робочої групи для розгляду питання передачі Україні кордону.

Про це під час ефіру програми «Свобода слова» на ICTV заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

За його словами, наступна зустріч Нормандської четвірки орієнтовно запланована на квітень і під час неї обговорять широке коло питань.

«Останній раз вдалось погодити сім позицій, серед яких не знайшлось місця питанню кордону. Але саме так ставить питання президент Зеленський. Щонайменше першим кроком, який ми пропонували РФ - створити робочу групу, яка зайнялась би цим питанням. Яким чином відбувається передача кордону Україні. Станом на сьогодні така група не була створена. Президент Зеленський буде наполягати, щоб це питання було розглянуто», - повідомив Пристайко.

Він також заявив, що проситиме ООН ввести миротворців на всю територію окупованого Донбасу.

До слова, у Кремлі не вірять, що «норманський саміт» пройде у квітні.

Напередодні у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що проведення нової зустрічі лідерів Нормандської четвірки залежить від прогресу у виконанні попередніх домовленостей.

Нагадаємо, 14 лютого Зеленський і Путін обговорили наступну «нормандську зустріч».

До слова, новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив також, що рішення про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський буде приймати сам.