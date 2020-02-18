Пристайко проситиме ООН ввести миротворців на всю територію окупованого Донбасу



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Україна наполягає на миротворчому контингенті саме по всій території ОРДЛО, а не лише на лінії зіткнення, як того хоче Росія

Питання розгортання миротворчої місії постає на кожній зустрічі у «нормандському форматі», запевняє глава МЗС України

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН говоритиме про необхідність розгортання миротворчої місії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це Пристайко заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Я від’їжджаю завтра (18 лютого, - ред) у Нью-Йорк, щоб говорити з генеральним секретарем і виступити на Генеральній асамблеї ООН, зокрема, щоб нагадати про це питання, що ми очікуємо, наскільки це можливо, цю (миротворчу, - ред) операцію», - сказав глава МЗС України.

За словами Пристайка, Україна наполягає на миротворчому контингенті саме по всій території ОРДЛО, а не лише на лінії зіткнення, як того хоче Росія.

Він також зазначив, що питання розгортання миротворчої місії постає на кожній зустрічі у «нормандському форматі».

Раніше колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко заявляв, що на певному етапі Україні доведеться виносити на розгляд Ради Безпеки ООН питання про введення миротворців ООН на Донбас.

До слова, в ООН сформували потужну групу друзів України, які завжди підтримують ініціативи нашої держави.