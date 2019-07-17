РФ продовжила арешт військовополоненим українським морякам іще на три місяці



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Суд над українськими військовополоненими моряками. Москва, 17 липня 2019 року

Аналогічні рішення будуть стосовно всіх, - впевнений журналіст

Суд у Москві продовжив іще на три місяці арешт українським військовополоненим морякам — до 24 жовтня 2019 року.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк, присутній на засіданні суду.

«Дива не сталося. Арешт військовим морякам продовжено ще на 3 місяці, до 24 жовтня 2019 року. Всього до 10 місяців. Поки вердикт оголошено щодо першої групи: - Михайло Власюк - Богдан Головаш - Денис Гриценко - Андрій Драч - В'ячеслав Зінченко - Сергій Попов», - написав журналіст.

За його словами, це означає, що аналогічні рішення будуть стосовно всіх.

Як відомо, сьогодні Лефортовський районний суд Москви розпочав розгляд клопотання слідчих ФСБ РФ про продовження арешту українським військовим морякам.

На засідання російського судилища прибула українська омбудсменЛюдмила Денісова.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.