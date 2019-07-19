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    РФ заявила, що готова продавати Туреччині винищувачі Су-35

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    Російський винищувач Су-35 розроблений на базі літака Су-27, який, своєю чергою, був розроблений ще за радянських часів у 70-х роках - РФ заявила, що готова продавати Туреччині винищувачі Су-35
    Російський винищувач Су-35 розроблений на базі літака Су-27, який, своєю чергою, був розроблений ще за радянських часів у 70-х роках

    Сполучені Штати Америки ініціювали процес виключення Анкари з програми винищувачів F-35

    Після того, як США виключили Туреччину з програми створення винищувачів F-35 через купівлю російських комплексів С-400, Росія заявила про готовність продавати Анкарі винищувачі Су-35.

    Про це повідомив голова російської держкорпорації Ростех Сергій Чемезов, передає ТАСС.

    «Якщо наші турецькі колеги виявлять бажання, ми готові опрацювати поставки Су-35», — сказав він.

    18 липня Білий дім повідомив, що рішення Туреччини, яка є членом НАТО, придбати російські протиповітряні комплекси С-400 унеможливлює її участь у програмі створення винищувачів п’ятого покоління F-35.

    Своєю чергою, Анкара закликала Вашингтон змінити своє рішення, бо воно «завдасть непоправної шкоди» відносинам двох країн.

    США заявили про намір продовжувати співпрацю з Туреччиною у військовій сфері, але участь Анкари у програмі F-35 неможлива, бо російські комплекси С-400 можуть збирати дані про цей новітній американський винищувач.

    Російський винищувач Су-35 розроблений на базі літака Су-27, який, своєю чергою, був розроблений ще за радянських часів у 70-х роках.

    12 липня Міноборони Туреччини повідомило про поставку першої партії комплектуючих для С-400 на авіабазу Мюртед у провінції Анкара.

    15 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара готова налагодити із Росією спільне виробництво систем протиповітряної оборони.

    Контракт на постачання Туреччині чотирьох російських систем С-400 «Тріумф» на суму близько $2,5 млрд був підписаний ще у 2017 році.

    До слова, американський експерт натякнув на можливу закупівлю Україною винищувачів F-16.

     Читайте також: Американська зброя для України. Що купить Зеленський у Трампа? 
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    Туреччина Росія США НАТО зброя літак Анкара
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