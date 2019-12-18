До 10 тисяч га в одні руки. Зеленський пропонує знизити ліміт на володіння землею



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Володимир Зеленський 18 грудня спілкувався з фермерами в селі Красна Слобідка

Після першого читання в законопроекті встановлений ліміт на володіння землею в 200 тисяч га, його хочуть знизити до 10

Президент Володимир Зеленський ініціює зниження максимальної норми концентрації землі в одного власника до 10 тисяч га. Про це він сказав під час відвідування села Красна Слобідка в Київській області в середу, 18 грудня.

«Було питання про концентрацію. Депутати спочатку внесли норму про понад 200 тис. гектарів. Згоден, це дуже багато. В комітет прийшла цифра 20 тис. Давайте від однієї до 10 тисяч гектарів - і розглядати на комітеті. Запропонуємо цифру, зменшимо концентрацію», - сказав глава держави.

Крім того, президент заявив, що після прийняття закону про земельну реформу буде певний підготовчий етап до повноцінного запуску ринку.

«Мораторій можна буде зняти тільки після прийняття і підписання закону. А потім потрібно ще працювати з реєстрами, щоб все було чисто. І ринок може запрацювати тільки через рік, восени. Тому що повинна бути довга підготовка до продажу землі», - зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що роботу аграрного комітету Верховної Ради необхідно «розблокувати» і розглянути законопроекти на підтримку дрібного фермерства до кінця року.

Також президент запевнив фермерів, що побоювання щодо рейдерства після введення ринку землі є безпідставними, оскільки держава буде захищати власників.

«Нехай люди не бояться, що будуть забирати землі, будемо захищати людей. Питання з продажем іноземцям вирішили - поправки внесли», - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що питання продажу землі іноземцям буде винесено на всеукраїнський референдум вже після відкриття ринку.

Як відомо, Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики збирається у середу, 18 грудня, на засідання щодо продовження розгляду проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) перед другим читанням.

Сьогодні зранку мітингувальники знову збираються біля стін парламенту, а МВС стягує правоохоронців до місця протестів. Наразі у центрі столиці все спокійно.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом стало відомо, що в урядовому кварталі помер чоловік . Правоохоронці зазначили, що це сталося за кілька кварталів від місця проведення акцій протесту. Разом з тим, у ЗМІ з’явилася інформація, що поблизу Верховної Ради помер один із учасників акції протесту, якого побили правоохоронці під час сутичок.





Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «чоловік, який помер поруч з протестами, помер від зупинки серця». «Інший чоловік, якого побили під час протестів, який втратив свідомість, зараз в лікарні у важкому стані живий», - написав він.