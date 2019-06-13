Рішення суду: нардеп Павелко сам собі виділив 640 млн грн з бюджету і вийшов сухим з води



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Нардеп і президент Української асоціації футболу Андрій Павелко

Суд закрив провадження через закінчення термінів притягнення до адміністративної відповідальності

Народний депутат БПП, голова парламентського комітету з питань бюджету і президент Української асоціації футболу (колишня ФФУ) Андрій Павелко уник адміністративної відповідальності за систематичний конфлікт інтересів, пов’язаний з виділенням коштів з державного бюджету.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Печерського районного суду Києва від 3 червня.

До суду надійшли чотири протоколи Національного агентства з питань запобігання Павелка.

За інформацією НАЗК, у червні, жовтні та грудні 2017 року нардеп, як голова бюджетного комітету, брав участь у підготовці закону про державний бюджет України на 2018 рік і внесення змін до держбюджету на 2017 рік. При цьому, у нього був реальний конфлікт інтересів у частині затвердження видатків за бюджетною програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України».

Загалом, у 2017-2018 роках Павелко лобіював виділення 640 млн грн на будівництво футбольних майданчиків із штучним покриттям. Штучне покриття за бюджетний кошт надалі закуповувалося у ТОВ «ФФУ продакшн» - комерційної доньки Української асоціації футболу, яку очолює Павелко.

Тобто обранець Павелко, як голова бюджетного комітету, ініціював виділення бюджетних коштів за запитом асоціації футболу, де він же є президентом.

У судовому засіданні захисники Павелка просили закрити провадження на підставі закінчення термінів притягнення до адміністративної відповідальності.

Прокурор вважав доведеними обставини, що викладені у протоколах НАЗК про адміністративне правопорушення та просив закрити провадження за закінченням строків притягнення до адмінвідповідальності.

Суд погодився з думкою учасників процесу, додавши, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через три місяці з дня вчинення або виявлення правопорушення. Враховуючи, що термін притягнення Андрія Павелка закінчився, провадження у справі підлягає закриттю.