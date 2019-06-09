Рівень води на українських річках підніметься майже на метр



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9-10 червня на лівих притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях рівень води може піднятися на 0,2 - 0,8 м

Синоптики попередили про підйом рівня води на річках Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей у неділю, 9 червня 2019. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом Укргідрометцентру, 9-10 червня на лівих притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях рівень води може піднятися на 0,2 - 0,8 м над рівнями на 8:00 суботи.

Наголошується, що місцями можливий вихід води на заплаву, а при сильних зливах можливе формування значного місцевого стоку.

Зазначимо, що на більшій території України у неділю, 9 червня, прогнозуються грозові дощі.