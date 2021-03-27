Рівненська та Чернігівська області пробули в «червоній» зоні менше доби

Після чергового оновлення індикаторних показників МОЗ, критичну зону покинуло декілька областей

Міністерство охорони здоровʼя вдруге протягом доби оновило поділ країн на карантинні зони. Відповідно до оновлених індикаторних показників для визначення регіонів зі значним поширенням Covid-19, в списку «червоних» зон опинилося на три області менше.

Оновлені дані Міністерства охорони здоров'я

У новому переліку зі списку «червоних» зникли Рівненська, Черкаська та Чернігівська області, їх тепер віднесено до «помаранчевих».

Раніше Державна комісія з питань Техніко-економічної безпеки і надзвчайних ситуацій вирішила встановити на території Чернігівської області «червоний» рівень епідемічної небезпеки з понеділка, 29 березня.

Як повідомлялося раніше, зранку Міністерство охорони здоров’я оновило поділ на карантинні зони та додало Рівненську та Чернігівську області до «червоної». Таким чином, станом на ранок суботи, 27 березня, у «червоній» зоні знаходились Київ і 12 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Черкаська, Чернівецька.