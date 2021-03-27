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    Степанов розповів, скільки діятимуть карантинні обмеження в Україні

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    &laquo;Зростання захворюваності в Україні триватиме ще два-три тижні&raquo; - міністр - Степанов розповів, скільки діятимуть карантинні обмеження в Україні

    «Зростання захворюваності в Україні триватиме ще два-три тижні» - міністр

    «За кілька тижнів Україна може вийти на показник у 25 тис. нових хворих на коронавірус за добу» – Степанов

    Карантинні обмеження в Україні, в тій чи іншій формі, діятимуть до кінця року. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі «Україна 24».

    За його словами, карантинні обмеження до кінця 2021 року не скасовуватимуть і вони діятимуть в ті чи іншій формі.

    «До кінця року ми житимемо в карантинних обмеженнях», – сказав Степанов.

    У Степанова також запитали, чи обговорюється в уряді питання тотального локдауну.

    «Ми обговорюємо це питання. Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом. Моя радниця Наталія Виноград вважає, що зараз треба зупинки транспорту робити. Але зараз ми дивимося на ситуацію», – відповів глава МОЗ.

    Окрім цього, за словами міністра, зростання захворюваності в Україні триватиме ще два-три тижні та за цей час Україна може вийти на 25 тис. захворілих за добу.

    Як повідомлялося, протягом минулої доби, 26 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 17939 осіб. Найбільше щеплень було проведено у Києві.

    Нагадаємо, за минулу добу 26 березня в Україні виявлено 17424 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 752 дитина та 420 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4747 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 290 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 7124 особи.

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    Теги: міністр Україна Максим Степанов хвороби карантин коронавірус
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