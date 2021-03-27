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    В Україні в «червоній» зоні вже більш ніж половина регіонів

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    У жовтій зоні залишилася лише Херсонська область - В Україні в «червоній» зоні вже більш ніж половина регіонів
    У жовтій зоні залишилася лише Херсонська область

    МОЗ збільшило перелік «червоних» регіонів до 13

    Міністерство охорони здоров’я оновило поділ на карантинні зони та додало Рівненську та Чернігівську області до червоної.

    Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Таким чином, станом на 27 березня у червоній зоні знаходяться Київ і 12 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Черкаська, Чернівецька.

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    У помаранчевій зоні 11 регіонів – Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька.

    У жовтій зоні залишилася лише Херсонська область.

    Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 21 регіоні – в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.

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    Так, при визначеному показнику рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, у Києві цей показник станом на 27 березня становить 104,9.

    Найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області – 124,6 на 100 тис. населення, у Житомирській області – 118,4, у Хмельницькій – 109,5.

    Як повідомлялося, протягом минулої доби, 26 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 17939 осіб. Найбільше щеплень було проведено у Києві.

    Нагадаємо, за минулу добу 26 березня в Україні виявлено 17424 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 752 дитина та 420 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4747 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 290 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 7124 особи.

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    Теги: хвороби карантин населення коронавірус
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