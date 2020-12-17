Рівно 31 рік тому вийшла перша серія «Сімпсонів»: цікаві факти про мультсеріал

У персонажів мульфільму по чотири пальці, бо це економить час художникам

У персонажів мульфільму по чотири пальці, бо це економить час художникам

Вигук Гомера Сімпсона «Доу!» (d’oh!) додали в Оксфордський словник англійської мови

Перша серія «Сімпсонів», мультсеріалу, який став культовим, та на якому виросло не одне покоління, вийшла 17 грудня 1989 року. Серіал налічує майже 700 серій.

Цікаві факти про мультсеріал:

Вигук Гомера Сімпсона «Доу!» (d’oh!) додали в Оксфордський словник англійської мови.

Ім’я Барта – єдине вигадане в мультфільмі. Усі інші Сімпсони отримали імена членів сім’ї творця серіалу Метта Греннінга. У персонажів мульфільму по чотири пальці, бо це економить час художникам. Лише в Бога – п’ять пальців.

У 1990 році пісня Барта «Do The Bartman» очолила британський чарт. Вона взяла перше місце в Австралії, Ірландії, Новій Зеландії, Норвегії та Великій Британії.

Наймолодша Сімпсон у серіалі взагалі небагатослівна. Її першим словом було «тато» і воно прозвучало голосом акторки Елізабет Тейлор. А Греннінгу належать звуки смоктання соски.

Дім Сімпсонів побудували як головний приз для конкурсу від телеканалу Fox та компанії Pepsi. Переможець мав вибір: жити в будинку Сімпсонів, або ж узяти гроші – 75 000 доларів. І перемогла жінка поважного віку, яка не захотіла відчути себе Сімпсоном та взяла гроші.

Прихильники мультфільму знайшли пророкування масових заворушень у США. Наприклад, учасники протесту в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалили поліцейську дільницю через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який помер унаслідок жорсткого затримання правоохоронцями.

«Сімпсони» передбачили обрання Дональда Трампа президентом США.

Творці мультсеріалу «Сімпсони» ще в 1998 році передбачили злиття The Walt Disney Company і 20th Century Fox. Американська сім’я настільки не знала, чим себе зайняти на карантині, що, знайшовши старі костюми героїв мультсеріалу «Сімпсони», вирішила відтворити знамениту заставку з мультфільму.

У Сполучених Штатах Америки видалили фрагмент з мультсеріалу, у яких звучить голос Майкла Джексона. Цей фрагмент бін був використаний в одному з епізодів ще в 91-му році. Творці серіалу пішли на такий крок через обвинувачення у педофілі на адресу короля поп-музики.

У мультсеріалі вийшла серія, де одним із героїв якої був президент Росії Володимир Путін.

Читайте також: Пророцтва «Сімпсонів», які збулися