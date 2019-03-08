З мультсеріалу «Сімпсони» видалили фрагмент з голосом Майкла Джексона



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Майкла Джексона обвинувачують у педофілії

У США триває боротьба проти знаменитого музиканта, якого обвинуватили в педофілії

У Сполучених Штатах Америки видалили фрагмент з мультсеріалу «Сімпсони», у яких звучить голос Майкла Джексона. Цей фрагмент бін був використаний в одному з епізодів ще в 91-му році. Творці серіалу пішли на такий крок через обвинувачення у педофілі на адресу короля поп-музики.

Вони прозвучали в новому документальному фільмі «Полишаючи Неверленд». Його автор Ден Рід говорить, що може зняти і продовжити історії. У фільмі розповідається про долю двох хлопчиків, які гостювали у будинку Майкла Джексона і, як вони розповідають тепер, коли стали дорослими, зазнавали сексуальних домагань.

Як повідомляв «Главком», після виходу фільму в ефір ряд радіостанцій в деяких країнах скасував трансляції пісень Джексона.