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    Різдво в Україні здивує теплом: прогноз погоди на 7 січня

    У найближчу добу погоду в Україні визначатиме тепла і волога повітряна маса
    Погода в Україні на Різдво у неділю, 7 січня, буде теплою, сонячною та без опадів у більшості областей України. Проте у низці регіонів таки очікуються опади у вигляді дощу. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Згідно з прогнозами синоптика щодо опадів, то здебільшого невеликі дощі очікуються на Рівненщині, Волині, у Житомирській,
    • Сьогодні, 05:54
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    <span>Прогноз погоди на різдвяні свята в Україні</span>
    Прогноз погоди на різдвяні свята в Україні

    У найближчу добу погоду в Україні визначатиме тепла і волога повітряна маса

    Погода в Україні на Різдво у неділю, 7 січня, буде теплою, сонячною та без опадів у більшості областей України. Проте у низці регіонів таки очікуються опади у вигляді дощу.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

    Згідно з прогнозами синоптика щодо опадів, то здебільшого невеликі дощі очікуються на Рівненщині, Волині, у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

    Щодо температури повітря, то в середньому вдень вона становитиме +4+10 градусів а на Півдні – +7+12 градусів.

    «7-го січня у Києві невеликий дощ, ввечері можливо з мокрим снігом, +5+6 градусів. Беремо «плюси» з такої погоди: колядувати буде легко і голосно, горло не заболить на морозі», – мовиться у повідомленні Діденко.

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    У найближчу добу погоду в Україні визначатиме тепла і волога повітряна маса, переважно без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

    У західних, північних, Полтавській і Харківській областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

    Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями до 10° тепла.

    У Києві – невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

    вихідні прогноз погоди Укргідрометцентр Різдвяні свята
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