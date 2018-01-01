Різдво в Україні здивує теплом: прогноз погоди на 7 січня

У найближчу добу погоду в Україні визначатиме тепла і волога повітряна маса

Погода в Україні на Різдво у неділю, 7 січня, буде теплою, сонячною та без опадів у більшості областей України. Проте у низці регіонів таки очікуються опади у вигляді дощу. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Згідно з прогнозами синоптика щодо опадів, то здебільшого невеликі дощі очікуються на Рівненщині, Волині, у Житомирській,



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Прогноз погоди на різдвяні свята в Україні

У найближчу добу погоду в Україні визначатиме тепла і волога повітряна маса

Погода в Україні на Різдво у неділю, 7 січня, буде теплою, сонячною та без опадів у більшості областей України. Проте у низці регіонів таки очікуються опади у вигляді дощу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Згідно з прогнозами синоптика щодо опадів, то здебільшого невеликі дощі очікуються на Рівненщині, Волині, у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Щодо температури повітря, то в середньому вдень вона становитиме +4+10 градусів а на Півдні – +7+12 градусів.

«7-го січня у Києві невеликий дощ, ввечері можливо з мокрим снігом, +5+6 градусів. Беремо «плюси» з такої погоди: колядувати буде легко і голосно, горло не заболить на морозі», – мовиться у повідомленні Діденко.

У найближчу добу погоду в Україні визначатиме тепла і волога повітряна маса, переважно без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних, Полтавській і Харківській областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями до 10° тепла.

У Києві – невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.