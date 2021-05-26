Робота на літо. Які вакансії і зарплати пропонують школярам і студентам

Школярі та студенти можуть повноцінно працювати з 15-16 років за згодою хоча б одного з батьків

Фахівці пояснили, як школярам та студентам можна оформитися на роботу

Під час довгоочікуваних літніх канікул студентам та школярам надається широкий вибір підробітків. Кандидатам без досвіду пропонують чимало вакансій – кур’єр, оператор кол-центру, офіціант тощо.

Тимчасове працевлаштування може стати хорошою підмогою для сімейного бюджету або ж першим місцем роботи.

«Факти ICTV» розповідають про правила оформлення, зарплату та вакансії.

Як зазначила член Ради Комітету Асоціації правників України, радник ЮФ Asters Інеса Летич, школярі та студенти можуть повноцінно працювати з 15-16 років за згодою хоча б одного з батьків.

«Однак як виняток у вільний від навчання час до легкої роботи за згодою батьків можна залучати також дітей з 14 років», – додала експерт.

Трудовий договір між роботодавцем та неповнолітнім працівником обов’язково укладається у письмовій формі.

Також роботодавець має приймати неповнолітніх лише після попереднього медичного огляду.

«Звісно, на практиці ця вимога не завжди виконується, особливо якщо підробіток короткостроковий», – зазначає Інеса.

Для оформлення на роботу школяру чи студенту потрібно мати: паспорт чи свідоцтво про народження, дозвіл від одного з батьків (якщо не виповнилось 16 років), довідку про проходження медичного огляду.

Водночас законодавство забороняє встановлювати випробування для осіб до 18 років.

«Мінімальний розмір робочого часу не обмежено, максимум – 36 годин на тиждень для неповнолітніх із 16 років, а для дітей віком 14-16 років, що працюють під час канікул, – 24 години на тиждень», – каже експерт.

За словами Інеси, якщо неповнолітній працює під час навчання у школі, то дозволяється працювати лише половину цієї норми часу, тобто 18 або 12 годин на тиждень відповідно.

«Але якщо школярі можуть працювати лише під час канікул або у вільний від навчання час, то для студентів таких обмежень немає», – зазначає юрист.

Між тим забороняється брати осіб молодше 18 років на нічні чи понаднормові роботи, роботу у вихідні дні чи із небезпечними умовами праці.

А от вимоги до зарплати та надання відпусток такі самі, як у дорослих.

«За повний робочий час школярі чи студенти повинні отримувати не менше однієї мінімальної зарплати, тобто 6 тис. грн», – пояснює юрист.

Щорічна відпустка для неповнолітніх становить 31 день на рік, тоді як для дорослих – 24 дні.

Звільнення таких працівників відбувається у загальному порядку. Однак трудовий договір може бути розірвано передчасно на вимогу батьків чи Держпраці, якщо, на їхню думку, продовження роботи загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

«У разі звільнення неповнолітнього за скороченням, через невідповідність роботі чи якщо на робоче місце поновили попереднього працівника – його потрібно працевлаштувати на інше робоче місце», – каже експерт.

Журналісти дізнались у різних компаній з пошуку роботи в Україні, зокрема Rabota.ua, Jooble та Work.ua, які зараз вакансії пропонують для студентів та школярів.

«При виборі роботи на літо студенти та школярі звертають увагу на такі критерії: гнучкий графік роботи, можливість працевлаштування без досвіду, навчання від працедавця та стабільний заробіток», – зазначає експерт із Jooble.

Найпопулярніші сфери:

сфера обслуговування та готельно-ресторанний бізнес;

роздрібна торгівля та продаж;

ІТ, маркетинг;

віддалена робота в інтернеті (копірайтинг, робота з соцмережами, переклади, онлайн-опитування).

Водночас найпопулярніші вакансії та середній рівень зарплати:

офіціант/кур’єр (4 тис. – 10 тис.);

хостес (4 тис. – 9 тис.);

продавець-консультант (3,5 тис. – 10 тис.);

менеджер із продажу (2 тис. – 10 тис.);

спеціаліст технічної підтримки (3 тис. – 9 тис.);

фахівець із контенту (1 тис. – 10 тис.);

«Однак у кур’єрів все залежить від кількості замовлень, а у менеджерів та продавців – від кількості продажу», – зазначає експерт із Work.ua.

Щоб не бути обманутим, юним працівникам варто обов’язково звертати увагу на опис вакансії та прозорість зазначених роботодавцем умов. Під час телефонної розмови з рекрутером варто уточнити, яким чином виплачується зарплата, та наполягати на складанні трудового договору, передбаченого законодавством.

«Не варто погоджуватись на сумнівні пропозиції з великою заробітною платою. Наприклад, якщо у вакансії зазначено, що промоутер без досвіду роботи за один робочий день може отримати 5 тис. грн – це не так», – наголошує експерт із Rabota.ua.

Водночас у Jooble також зауважують, що часто студентам та школярам пропонують заробити легкі гроші та навіть більше ринкової пропозиції, і ті, повіривши, погоджуються. Тому рекомендують вивчати репутацію компанії, відгуки про неї, а також радитись із батьками та знайомими щодо працевлаштування.