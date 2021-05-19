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    Якими будуть шкільні бали в умовах карантину: роз'яснення Міносвіти

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    Випускних як до пандемії в цьому році не буде - Якими будуть шкільні бали в умовах карантину: роз'яснення Міносвіти
    Випускних як до пандемії в цьому році не буде
    Фото з соцмереж

    Майже у всіх областях діють обмеження жовтої зони, і їх доведеться дотримуватися

    Випускні вечори у школах цього року не заборонені, але потрапляють під відповідні обмеження карантинних зон. Рішення ухвалюватимуть з урахуванням епідемічної ситуації в кожному регіоні.

    Як пише «Сьогодні», навчальним закладам дозволено самостійно визначати формат проведення подібних заходів. Про це розповів начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

    «Рішення мають ухвалюватися з урахуванням епідситуації в регіоні та обмежень, які накладають державна або регіональна комісія з надзвичайних ситуацій. Нині епідеміологічна ситуація поліпшується, але є певні обмеження, які властиві тій чи іншій зоні. З урахуванням цих обмежень випускні можуть проводитися», – пояснив він.

    У столичній міськдержадміністрації розповіли, що додаткових заборон у Києві не запроваджувалося. При цьому КМДА рекомендує видати документи випускникам до певних термінів, розповіла заступниця директора департаменту освіти і науки Олена Батечко.

    «Оскільки державою гарантовано навчальним закладам автономію, в тому числі в організаційних питаннях, навчальні заклади самостійно визначають дату і формат проведення свята останнього дзвоника з урахуванням епідемічної ситуації в Києві з обов'язковим дотриманням протиепідемічних заходів», – повідомила вона.

    Водночас випускні залишаються під обмеженнями «жовтої» зони, але не заборонені. А «жовтими» є майже всі області в Україні. Лише Донецька – помаранчева.

    Це означає, що в більшості областей у школах можна проводити заходи, якщо на кожну людину буде 4 кв. м площі. Або наповненість залів – не більш ніж 50%. Зрозуміло, в приміщеннях усі мають бути в масках.

    Що стосується кафе і ресторанів, то в залах можуть перебувати до 20 осіб і лише до 24:00.

    Раніше стало відомо, коли відбудеться останній дзвоник в українських школах.

    Теги: свята освіта школа навчання учні школярі
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    Якими будуть шкільні бали в умовах карантину: роз'яснення Міносвіти