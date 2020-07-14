Рада підтримала законопроєкт про торгівлю ліками через інтернет



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Законотворці пропонують надати дозволи на віртуальний продаж медпрепаратів (за виключенням окремих категорій ліків) через інтернет

Проєкт закону ухвалено у першому читанні

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3615-1 «Про внесення змін до статті 19 закону України «Про лікарські засоби» щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами».

Відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

«Законопроєктом, шляхом внесення відповідних змін до статей 2 та 19 закону України «Про лікарські засоби», пропонується закріпити на рівні закону перелік основних вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами з метою їх імплементації у національному законодавстві та адаптації регулювання цього процесу відповідно до законодавства ЄС», - йдеться в пояснювальній записці.

Документ передбачає здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Законотворці пропонують надати дозволи на віртуальний продаж медпрепаратів (за виключенням окремих категорій ліків) через інтернет, здійснюючи їх доставку безпосередньо споживачам, у тому числі - із залученням операторів поштового зв’язку.

Державний контроль, відповідно до проекту закону, здійснюватиметься у такий спосіб:

на сайті держоргану має бути перелік суб’єктів, які здійснюють електронну торгівлю ліками;

споживачі зможуть перевірити достовірність інформації про ліцензіата через наявність офіційного веб-сайту в суб’єкта господарювання;

перевірку легітимності можна буде здійснювати через гіперпосилання на сайт органу державного контролю.

Ще одна важлива деталь – ліки доставлятимуть не лише оператори поштового зв’язку, а й навіть кур’єрські служби, яких залучатимуть суб'єкти господарювання на договірних засадах.